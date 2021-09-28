Талибы* заявили о незаконном вторжении беспилотников США в Афганистан

Представители движения «Талибан (организация запрещена в России)» заявили, что беспилотники США незаконно вторглись в воздушное пространство Афганистана. Об этом в своем Twitter сообщает представитель боевиков Забихулла Муджахид.

«США нарушили суверенитет «Исламского эмирата Афганистан», а также нормы международного права, направив свои беспилотники в наше воздушное пространство. <…> Подобные инциденты должны пресекаться. <…> Призываем США придерживаться Дохийских соглашений. В противном случае это чревато последствиями», — говорится в сообщении.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли во время слушания в комитете Сената Конгресса по делам ВС заявил, что талибы сохранили связи с международной группировкой «Аль-Каида» (организация запрещена в России). Милли добавил, что у него есть сомнения по поводу того, смогут ли новые власти консолидировать страну, и не начнется ли в Афганистане новая гражданская война.

По его словам, талибы не выполнили все обязательства, которые взяли на себя во время переговоров с администрацией бывшего президента США Дональда Трампа в Дохе. Для вывода американских войск требовалось разорвать все связи с террористическими организациями.