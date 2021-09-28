В Кремле не стали анонсировать замену Кузнецовой на посту детского омбудсмена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался анонсировать возможную замену Анны Кузнецовой на посту уполномоченного по правам ребенка в преддверии начала ее работы в Государственной думе.

«Каким образом президент посчитает необходимым, так и сообщим, анонсов делать не собираемся», — заявил представитель Кремля.

При этом он добавил, что оценка деятельности Кузнецовой на посту детского омбудсмена уже дана в ходе прошедших парламентских выборов.

«Неважно как мы оцениваем, наивысшая оценка дана ей на выборах, это оценка напряженной многолетней работы», — сказал Песков.

Ранее Кузнецова приняла предложение президента России Владимира Путина курировать в Госдуме VIII созыва вопросы защиты детей и семьи.

Омбудсмен была включена в пятерку лидеров предвыборного списка политической партии «Единая Россия».

Президент в ходе встречи с лидерами предвыборного списка «Единой России» объявил, что Кузнецова будет руководить партийной комиссией по защите материнства, детства, а также поддержке семьи. По словам Кузнецовой, в ее обязанности будет входить контроль за реализацией инициатив и предложений, собранных в народной программе партии.