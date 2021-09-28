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Песков: у Киева нет оснований для истеричных реакций на газовый контракт России и Венгрии

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Киева относительно соглашения Будапешта с российской компанией «Газпром» не требует ответных действий, так как российская сторона не нарушила ничьи права и международные нормы торговли.

«Мы реализуем отношения с Венгрией. Речь идет о долгосрочном контракте, который будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки любого топлива в Венгрию по экономически выгодным маршрутам. Мы ничьи права и международные нормы торговли не нарушаем», — рассказал представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами.

Песков подчеркнул, что никакая страна, включая Украину, не может вмешиваться в данный процесс.

«Россия не использовала и не будет использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать. РФ использует голубое топливо в интересах народа и страны, для увеличения благосостояния граждан. Получение топлива соответствует интересам потребителей в Европе», — отметил Песков, комментируя вопрос о том, что Россия якобы использует газовый контракт с Венгрией, чтобы наказать Украину.

Он напомнил, что не существует табуированных маршрутов.

«Путин говорил о готовности продолжать транзит через Украину, если будут целесообразные условия. Места для критики нет, как и места для таких истеричных реакций», — подчеркнул Песков.

Кроме того, возможность возобновления покупки газа Украиной также обсуждалось «представителями газового монополиста», резюмировал Песков.

27 сентября стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. Документ вступит в силу 1 октября. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон в дальнейшем заявил, что в Киеве опасаются значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину из-за подписанного между Будапештом и «Газпромом» долгосрочного газового контракта.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, назвал вмешательством во внутренние дела страны реакцию Украины на российско-венгерское соглашение о поставке газа.

Позднее посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за разногласий о контракте с «Газпромом».

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