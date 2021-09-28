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Медведев обвинил ОБСЕ в цинизме за отказ прислать наблюдателей на выборы в РФ

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Сергей Карпухин/РИА «Новости»

Организация по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) попыталась дискредитировать выборы в Госдуму России, отказавшись прислать своих наблюдателей. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT.

«Конечно, это [отказ прислать наблюдателей] и есть попытка заранее дискредитировать выборы. Это абсолютно очевидно. Такая неприкрытая, циничная, откровенная попытка», — сказал он.

Медведев также отметил, что ОБСЕ из международной организации превращается в институт, при помощи которого одни страны пытаются давить на другие. Хотя когда-то, по его словам, ОБСЕ создавалась для того, чтобы «все участники могли найти консенсус по важнейшим вопросам».

Выборы в Госдуму VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября. 24 сентября Центральная избирательная комиссия России признала состоявшимися выборы в Госдуму. Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13.

О том, что ОБСЕ отказалась прислать наблюдателей на эти выборы, стало известно еще в начале августа 2021 года. Тогда в организации заявили, что не смогут прислать своих представителей из-за введенных ранее Москвой ограничений. При этом в Совете Федерации отметили, что наличие или отсутствие наблюдателей из ОБСЕ никак не повлияет на легитимность голосования и его итоги.

Все новости на тему:
Выборы в Госдуму
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