Болтон боится, что ядерный арсенал Пакистана перейдет к «Талибану*»*

Бывший советник Дональда Трампа по безопасности Джон Болтон заявил, что в случае захвата власти в Пакистане талибы (организация запрещена в России) получат доступ к 150 ядерным боеголовкам, пишет Daily Mail.

««Талибан», который контролирует Афганистан, может захватить и Пакистан… Это означает, что примерно 150 единиц ядерного оружия окажутся в руках террористов», — сказал Болтон в интервью радиостанции 77WABC, сообщает издание.

Ранее Болтон раскритиковал вывод американских войск из Афганистана, усомнившись в том, что президент США Джо Байден контролирует внешнюю политику своей администрации.

Болтон работал советником экс-президента США Дональда Трампа с апреля 2018-го по сентябрь 2019 года. Он запомнился тем, что прогнозировал решение Трампа о выходе США из НАТО перед президентскими выборами 2020 года.