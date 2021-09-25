Путин высказался об электронном голосовании

Развитие новых форм голосования, как и технический прогресс, остановить невозможно. Такое мнение об электронном голосовании высказал президент России Владимир Путин на встрече с лидерами партий, прошедших в Государственную думу по итогам выборов, сообщает ТАСС.

«Можно этого не делать, но современные средства и способы волеизъявления, это, знаете, так же как и технический прогресс, остановить невозможно», — отметил президент.

По его словам, сомнения в электронном голосовании в Москве возникли не из-за качества его проведения, а потому что «кому-то не понравился результат».

«Но это всегда так бывает <...> Если тем не менее вопросы есть, давайте их проработаем», — предложил Путин.

Днем ранее Центральная избирательная комиссия России утвердила итоги выборов в Госдуму, признав их состоявшимися. Избирательный барьер (5%) преодолели пять партий — «Единая Россия» (49,82%), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%). Теперь стало известно, как распределятся мандаты с учетом итогов голосования в 225 одномандатных округах, в 198 из которых победу одержали представители ЕР.