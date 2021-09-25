Трюдо сообщил, что задержанные китайской стороной канадцы вылетели домой

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадцы Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, задержанные китайской стороной в 2018 году, вылетели на родину. Об этом он сообщает CBC.

«Самолет, на борту которого находятся Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, покинул китайское воздушное пространство и направился домой», — заявил Трюдо.

Он подчеркнул, что «эти двое мужчин пережили невероятно тяжелое испытание», а за последнюю тысяч дней они проявили «силу, настойчивость и стойкость».

Ранее суд китайской провинции Ляонин приговорил канадского бизнесмена Майкла Спэйвора к 11 годам тюремного заключения за шпионаж.

Один из довольно громких шпионских скандалов начался в декабре 2018 года, когда китайские власти задержали двух канадских граждан Майкла Спэйвора и Майкла Джона Коврига по обвинению в совершении действий, представляющих угрозу нацбезопасности КНР. В мае 2019 года их отправили под арест, а 19 июня 2020 года прокуратура КНР предъявила им обвинения в шпионаже. Оттава назвала их задержание незаконным.

Китай, в свою очередь, обвинил Канаду в «грубом вмешательстве в судебный суверенитет Китая».