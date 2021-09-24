Талибы* призвали Россию помочь со снятием санкций ООН

Россия могла бы сыграть роль посредника между Афганистаном и ООН в вопросе снятия санкций и помощи в восстановлении страны. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил назначенный «Талибаном (организация запрещена в России)» замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.

«Мы просим ее [Россию — прим. «Газеты.Ru] содействия в мирном урегулировании в регионе и в Афганистане в частности, а также в процессе восстановления нашей страны», — сказал он.

По словам Муджахида, новое правительство Афганистана ожидает ощутимые положительные результаты на предстоящих заседаниях Совета Безопасности ООН.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о том, что вопрос снятия с радикального движения «Талибан» санкций Совета Безопасности ООН сейчас не обсуждается. При этом он подчеркнул, что почти все члены Совбеза не раз говорили о целесообразности осторожного подхода в отношении новых властей Афганистана.