Эрдоган рассчитывает на «важное решение» по итогам встречи с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган надеется обсудить с российским лидером Владимиром Путиным на встрече в Сочи ситуацию в сирийской провинции Идлиб и «прийти к важному решению» касательно двусторонних отношений. Об этом сообщает Sabah.

Он отметил, что двусторонняя встреча с Путиным должна состояться в Сочи 29 сентября. По словам Эрдогана переговоры пройдут тет-а-тет, а встреча будет «действительно важной».

«Мы обсудим отношения между Турцией и Россией, ситуацию в Сирии, обсудим, к чему мы пришли в Сирии и чего добьемся в дальнейшем. Турция и Россия — это две страны, играющие важную роль в регионе, и когда я говорю об этом, то должен сказать еще одну вещь. Мы пока что не видели ничего плохого в отношениях с Россией», — рассказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что рассчитывает, что по итогам встречи с Путиным «будет принято важное решение» с точки зрения двусторонних отношений, которые затем «войдут в более активную фазу».

Ранее Эрдоган заявил, что важным является сохранение территориальной целостности Украины.