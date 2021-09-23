В Госдуме новые санкции США назвали вмешательством в дела России

Член комиссии Госдумы России по расследованию фактов вмешательства извне Адальби Шхагошев заявил, что новые санкции, анонсированные конгрессом США — формальность, вместе с тем это вмешательство во внутренние дела страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Санкции, которые они объявляют — это формальная громкость. Все смешалось в этом конгрессе. Именно те конгрессмены, которые выходят сейчас с этой инициативой — люди, которые совсем недавно занимались защитой прав человека, а теперь они прямо занимаются ограничением этих прав», — заявил Шхагошев.

Он добавил, что санкции никак не скажутся на внутриполитических делах страны. Но в случае, если их все же введут, для России это станет сигналом о том, что Штаты продолжают попытки политического влияния.

Шхагошев подчеркнул, что новые санкции – это «прямое вмешательство» во внутренние дела России, за которыми последует «максимально адекватная» реакция.

Ранее комитет по процедурным вопросам Палаты представителей США одобрил поправку в оборонный бюджет Соединенных Штатов, которая рекомендует ввести новые санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов.