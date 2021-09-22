Дипломат России при ООН рассказал, что все сотрудники здоровы

В дипмиссии России при Организации объединенных наций (ООН) на фоне новостей о заражении делегата из Бразилии коронавирусом сообщили, что все сотрудники здоровы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянное представительство России при всемирной организации.

«Все здоровы», — сказал собеседник.

Ранее стало известно, что делегация Бразилии на сессии Генассамблеи ООН ушла на самоизоляцию после выявленного случая заболевания коронавирусом.

Сам генеральный секретарь не был в контакте с делегатом, у которого обнаружили коронавирус. В офисе добавили, что контакты больного были отслежены и никто из персонала ООН не имел тесных контактов в заболевшим.

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке. 21 сентября началась неделя высокого уровня, в ходе которой выступят мировые лидеры, главы правительств и министерств. Главными темами повестки станут нынешняя ситуация в Афганистане, вопросы социального равенства, пандемия коронавируса и вакцинация, а также проблема работорговли, изменения климата и другие. Мероприятие продлится с 14 по 30 сентября.