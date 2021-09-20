Памфилова не встретилась с Путиным из-за трагедии в пермском вузе

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в ходе брифинга с журналистами сообщила, что из-за трагедии в Пермском государственном университете график у президента РФ Владимира Путина изменился, и она пока не встретилась с ним, приводит ее слова ТАСС.

«У меня должна была пройти встреча с президентом, но в связи с рядом трагических происшествий в регионах, вы знаете, что произошло в Пермском крае, график президента изменился. Встреча состоится буквально через полчаса», — отметила Памфилова.

Утром в понедельник, 20 сентября, вооруженный мужчина проник на территорию кампуса Пермского государственного университета с оружием и открыл стрельбу. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Личность подозреваемого была установлена, его задержали. Руководство университета, где произошла стрельба, отменило занятия до 27 сентября.

Согласно данным Федерального центра медицины катастроф, в результате ЧП погибли шесть человек, 24 обратились за медицинской помощью.

Власти Прикамья объявили 21 сентября днем траура по погибшим.