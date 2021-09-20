В Совфеде рассказали о планах расширить электронное голосование

Российские власти намерены в будущем расширить возможность электронного голосования на выборах. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости».

«Мы внедрили в этом году систему дистанционного голосования онлайн в ряде регионов, электронное голосование себя очень хорошо проявило. Мы планируем его в будущем расширять», — сказала она на встрече с главой Национального совета провинций парламента ЮАР Амосом Масондо.

19 сентября в России завершились выборы в Госдуму. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

По результатам обработки 99% протоколов, на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия» (49,82%), на втором месте КПРФ (19,00%), на третьем ЛДПР (7,49%). Однако члены КПРФ отказались признать итоги электронного голосования в одномандатных округах в Москве и потребовали расследовать нарушения.