«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму в Крыму

Партия «Единая Россия» побеждает на выборах в Государственную думу в Республике Крым с 63,33 % голосов после обработки 100% протоколов. Об этом заявил глава избиркома Крыма Михаил Малышев, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в регионе партия КПРФ получила 9,15% голосов, «Справедливая Россия - За правду» – с 5,93%, ЛДПР – 7,75%, ».

По словам Малышева, явка на выборах составила 49,75%.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» набирает конституционное большинство в Госдуме.

Также стало известно, что действующий врио главы Республики Тува Владислав Ховалыг, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 86,81% голосов на выборах губернатора региона по результатам обработки 100% протоколов.

Выборы депутатов в Госдуму завершились 19 сентября. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Кроме того, параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.