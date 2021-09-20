Дегтярев набрал 57% голосов на выборах хабаровского губернатора

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует с 57,20% голосов на выборах главы региона после обработки 90,14% протоколов. Это из данных информационного центра ЦИК РФ.

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына объяснила причины успешного избрания Михаила Дегтярева губернатором Хабаровского края.

«Важно отметить, что электорально регион непростой. В Хабаровском крае понять и реализовать запрос людей особенно сложно в силу специфики Дальнего Востока и сложной политической истории последних лет. Поэтому победить здесь может только человек, который соответствует запросу на губернатора новой волны — эффективного, принимающего быстрые верные решения в диалоге с людьми.

Именно так строилась работа врио с момента назначения. Он смог заручиться поддержкой федерального центра и пролоббировать решение важнейших проблем, в том числе, начал сокращение госдолга, обратил внимание правительства на будущее реки Амур. Привлёк в регион федеральное финансирование, запустил процессы достройки дамб, благоустройство, строительство школ, больниц, детских садов», — указала Кислицына.

Также в воскресенье 19 сентября в России завершились выборы в Государственную думу РФ. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн.

По итогам обработки 25,03% протоколов «Единая Россия» набирает 44,26% голосов по списку в Госдуму.