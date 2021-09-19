В Европарламенте констатировали, что Франция стала для США «другом второго ранга»

Соединенные Штаты показали, что считают Францию «другом второго ранга», когда на фоне создания альянса AUKUS, в который входят США Великобритания и Австралия, был расторгнут контракт на поставку французских лодок австралийской армии. Об этом заявил депутат парламента Евросоюза от Франции Тьерри Мариани в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

«Мы увидели, что США играют только за себя и поэтому Евросоюз, конечно, только выиграет от того, что он будет вести независимую от США политику. Мы всегда будем для США друзьями, но друзьями, если можно так сказать, второй дивизии, второго ранга», — заявил Мариани.

Президент Франции Эммануль Макрон отозвал послов из Австралии и Соединенных штатов, однако через несколько дней конфликт сойдет на нет, предположил парламентарий.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что кризис в отношениях с США отразится на обсуждении концепции НАТО.

Газета La Tribune сообщила 16 сентября, что австралийские власти приняли решение разорвать «контракт века» с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок. Австралия заключила с французской компанией Naval Group договор на строительство 12 подлодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд). Это соглашение стало бы крупнейшим оборонным контрактом в истории страны.