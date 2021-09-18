В МИД Франции назвали подрывом доверия Европы разрыв Австралией контракта по подлодкам

Разрыв контракта по подводным лодкам со стороны Австралии является подрывом доверия не только Франции, но и всей Европы. Об этом в эфире телеканала France 24 заявил госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон.

«Я не знаю, как мы теперь можем доверять нашим австралийским партнерам. И это был не шаг против Франции, это подрыв доверия Европы, потому что теперь она не может доверять своим партнерам», — сказал он.

Бон подчеркнул, что после произошедшего Европе следует заняться усилением своей стратегической автономии и обороны.

16 сентября французское издание La Tribune сообщило, что австралийские власти приняли решение разорвать «контракт века» с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок. Австралия заключила с Naval Group договор на строительство 12 подлодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд). Это соглашение стало бы крупнейшим оборонным контрактом в истории страны.

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в свою очередь назвал разрыв сделки между Парижем и Канберрой «ударом в спину» и сказал, что «союзники так не поступают».