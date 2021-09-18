Австралия выразила сожаление о решении Франции отозвать посла

Представитель австралийского министра иностранных дел Марис Пейн заявил, что Австралия сожалеет о решении Франции отозвать посла для консультаций. Об этом сообщает Sydney Morning Herald.

«С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения о проекте (субмарин) Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением», — заявил Пейн.

В публикации отмечается, что Австралия ценит отношения с Францией и считает ее важным партнером, который обеспечивает стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Пейн отметил, что Австралия надеется на будущие взаимодействия с Францией по многим вопросам, которые представляют взаимный интерес.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый альянс Австралии, Великобритании и США (AUKUS) в сфере безопасности не задумывался в целях противостояния какой-либо стране.

Джонсон добавил, что создание AUKUS не проворчит «жизненно важными для безопасности» Европы целям и задачам НАТО. Он отметил, что связи Великобритании очень тесные с Австралией и США, а также высказался о высоком уровне взаимного доверия.