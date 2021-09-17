Явка на выборах в Госдуму составила 9,16% на 16.00 мск

Явка на выборах в Государственную думу по состоянию на 16.00 мск по России составила 9,16%. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, ее слова приводит ТАСС.

Глава ЦИК уточнила, что речь идет о традиционном, а не об онлайн-голосовании.

При этом, по словам Памфиловой, правом на досрочное голосование воспользовались около 260 тыс. человек в России и за рубежом.

Ранее стало известно, что на выборах проголосовал президент России Владимир Путин. Глава государства принял участие в электронном голосовании из своей резиденции в Ново-Огарево.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.