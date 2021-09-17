Захарова заявила, что Вашингтон застрял в биполярном противостоянии с Москвой

США застряли во времени биполярного противостояния Вашингтона и Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА «Новости».

Комментируя статью, опубликованную в журнале Foreign Affairs, в которой заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд указала на американский опыт противостояния США СССР, официальный представитель российского МИДа отметила, что с тех пор, когда американцев учили этому подходу, у них ничего не изменилось.

«Они (американцы. — Прим. ред.) же реально там застряли... У них же не произошло никаких кардинальных изменений ни в их методологии, ни в идеологии, ни в подходе к международным отношениям. Понимаете, это у нас они произошли, а у них — нет», — отметила Захарова.

Она также упомянула о «замечательных пассажах», которые американские партнеры «раздавали» несколько лет назад, когда позволяли себе открыто говорить, что Россия не имеет права на свое мнение, потому что является «проигравшей стороной».

«Видимо, они апеллировали к ситуации как раз вот этого биполярного противостояния», — добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что времена биполярного противостояния России и США прошли, государства живут на основании международного права.

Ранее в США призвали наладить отношения с Россией, пока она еще больше не сблизилась с Китаем. По словам автора статьи в журнала The American Conservative, агрессивная политика Вашингтона, демонстрируемая в торговых спорах с КНР и многочисленных дипломатических скандалах с РФ, дает возможность соперникам наращивать экономические и военные связи.