Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

На Камчатке тысячи человек остались без света и тепла из-за метели

На Камчатке из-за метели около 5,5 тысячи человек остались без света и тепла
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Тысячи человек на Камчатке остались без электроэнергии и отопления из-за снежной бури. Об этом сообщил Telegram-канал «360».

«Из-за снежного шторма около 5,5 тысячи человек остались без электричества. <...> Для многих домов, где отопление и вода зависят от электрокотлов, это стало катастрофой — люди оказались в холодных, темных домах», — пишет канал.

Кроме того, в Елизовском районе был объявлен режим ЧС.

Люди спасаются генераторами. Развернуты пункты обогрева и питания в одной из школ, спасатели обходят дома, чтобы помочь самым уязвимым категориям граждан.

27 декабря сообщалось, что на Камчатке начался «снежный апокалипсис» из-за сильного снегопада. Там выпало две месячные нормы осадков. Самая сложная ситуация наблюдается в Петропавловске-Камчатском, где остановилось движение общественного транспорта. Кроме того, в Усть-Большерецком округе перекрыли несколько дорог.

Ранее горнолыжный курорт Сочи закрыл трассы из-за опасности схода лавин.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27518887_rnd_7",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+