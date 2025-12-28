Стало известно, что изображено на картине, которую Лукашенко подарил Путину на Валааме

На картине, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину, изображен Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь обители Михаил Шишков.

Он пояснил, что, судя по кадрам, которые опубликовал в том числе Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы Белоруссии, на заднем плане полотна изображен главный храм монастыря — Спасо-Преображенский собор.

Александр Лукашенко находился в России с рабочим визитом с 1 по 3 августа. В ходе поездки президенты Белоруссии и России провели встречу на острове Валаам в Карелии. Они посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, после чего вместе ответили на вопросы журналистов.

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщала, что Лукашенко вручил Путину картину. Она также отмечала, что подарок с пейзажами Валаама планировалось передать ко дню рождения российского президента. Позднее «Пул Первого» опубликовал фотографию картины.

Ранее Лукашенко собрал картошку для Путина.