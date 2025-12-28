Размер шрифта
Уролог рассказал, когда упражнения Кегеля бесполезны при недержании мочи

Уролог Рябов: упражнения Кегеля помогают только на ранних стадиях недержания мочи
Упражнения Кегеля помогают лишь на самых ранних стадиях недержания мочи и далеко не во всех случаях могут решить проблему. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач уролог-хирург, главный уролог сети клиник «Будь Здоров» Максим Рябов.

По словам специалиста, недержание мочи — распространенная, но часто замалчиваемая проблема, с которой сталкиваются не только пожилые, но и молодые женщины, а также мужчины.

Рябов пояснил, что недержание может проявляться по-разному — от выделения нескольких капель при кашле или смехе до резких, неконтролируемых позывов. Именно поэтому ключевым этапом является правильная диагностика. Стрессовое недержание, гиперактивный мочевой пузырь и смешанные формы требуют разных подходов, и универсального решения здесь не существует.

«Упражнения Кегеля, направленные на укрепление мышц тазового дна, действительно могут быть полезны, но только при самых легких формах, когда речь идет о минимальном подтекании», – уточнил врач в беседе с «Газетой.Ru».

Если проблема выражена сильнее, одной гимнастики, по словам врача, недостаточно. При легкой форме недержания помогает введение специальных филлеров на основе гиалуроновой кислоты в область уретры. Процедура проводится амбулаторно, под местной анестезией. Эффект сохраняется от восьми до десяти месяцев.

«При выраженном недержании применяется малоинвазивная операция – под уретру устанавливают сетчатую петлю, которая восстанавливает естественный угол наклона между мочеиспускательным каналом и мочевым пузырем. Выполняется разрез до одного сантиметра внутри влагалища, внешних шрамов не остается. Госпитализация занимает день, а эффект наступает уже с первых суток», – объяснил Рябов.

Врач подчеркнул, что такие операции применяются по всему миру как «золотой стандарт» лечения. При этом использование урологических прокладок не является лечением, а лишь маскирует проблему и часто ухудшает качество жизни, ограничивая социальную и физическую активность.

