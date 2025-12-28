Размер шрифта
Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Пруденшиал-центр» в американском городе Ньюарк. Основное время матча завершилось с результатом 3:3. В составе «столичных» голами отметились Алексей Протас, Энтони Бовиллье и российский нападающий Александр Овечкин. За «Дэвилз» шайбы забросили Йеспер Братт, который оформил дубль, и Коди Гласс. «Столичные» победили в овертайме, автором победной шайбы стал Джейкоб Чикран.

Для Овечкина эта заброшенная шайба стала 912-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Он является лучшим бомбардиром лиги по этому показателю. В матче с «Нью-Джерси» он записал на свой счет еще и результативную передачу.

«Вашингтон» прервал трехматчевую серию поражений. Команда идет на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 45 очков в 38 матчах. «Нью-Джерси» проиграл третью игру подряд. Клуб расположился на десятом месте «Востока», имея на три балла меньше.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сразится с «Флоридой Пантерз» 30 декабря, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 3:00 по московскому времени. Хоккеисты «Дэвилз» сыграют с «Торонто Мэйпл Лифс» на день позже», начало матча — 3:00 мск.

Ранее легенда НХЛ пригласил Овечкина на церемонию выведения своего номера.
 
