На Западе сравнили позиции Макрона и Мерца по России

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сравнил позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца относительно России. Своим мнением он поделился в соцсети Х.

По словам профессора, антироссийская позиция Макрона начала меняться. Дизен считает, что французский лидер стал проявлять осторожность и теперь его отношение к РФ, скорее, ближе к позиции Италии, чем Германии.

«В то время как Германия вернулась к своей исторической одержимости победой над Россией, Франция стала более осторожной», — написал профессор.

19 декабря Макрон признал, что для Европы может быть полезным возобновление диалога с президентом России Владимиром Путиным. Французский лидер призвал европейские страны в ближайшие недели найти способы и форматы для перезапуска полноценного диалога с Москвой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готов вести диалог с Макроном. При этом он отметил, что этот разговор должен быть не чтением нотаций друг другу, а попыткой понять позиции обеих сторон. Песков добавил, что глава России готов объяснить свою позицию «детально, искренне и последовательно».

