Развеян один из главных мифов о грудных имплантах

Хирург Константинова: не все грудные импланты нужно заменять каждые 10—15 лет
Плановая замена грудных имплантов через 10—15 лет не является обязательной и сегодня скорее относится к устаревшим представлениям, чем к медицинской необходимости. Об этом рассказала «Газете.Ru» Ирина Константинова, доцент кафедры пластической хирургии Российского университета дружбы народов (РУДН).

По словам специалиста, убеждение в том, что силиконовые импланты нужно обязательно менять через определенный срок, сформировалось 10—15 лет назад, когда технологии производства и хирургические методики были менее совершенными.

«В то время чаще возникала капсулярная контрактура — осложнение, при котором соединительная ткань вокруг импланта уплотняется, сдавливает его и может вызывать боль и деформацию груди. Именно риск таких осложнений и стал основой для рекомендации плановой замены», – объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По словам хирурга, ситуация существенно изменилась с появлением современных имплантов и более щадящих хирургических техник. Сегодня используются импланты с улучшенной поверхностью и высококогезивным гелем, которые лучше сохраняют форму и реже вызывают реакцию тканей.

В результате частота капсулярной контрактуры заметно снизилась, а представление об универсальном сроке службы медицинских изделий начало стираться. Современный подход, как подчеркивает Константинова, основан не на календаре, а на регулярном медицинском наблюдении.

«Если имплант расположен правильно, грудь остается мягкой, нет боли, уплотнений или изменения формы, пациентку устраивает эстетический результат, а ежегодные обследования — ультразвук молочных желез и маммография после 40 лет — не выявляют патологических изменений, необходимости в замене имплантов нет», – уточняет Константинова.

Врач отмечает, что многие пациентки живут с грудными имплантами более 20 лет без каких-либо проблем и повторных операций. В таких случаях вмешательство не только не нужно, но и не оправдано с медицинской точки зрения.

Ранее работу в ночную смену связали с риском агрессивного рака груди.

