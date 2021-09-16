Украине предложили вложиться в проект ЕС в Антарктиде

Еврокоммисар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкевичюс заявил, что встретился с украинским министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Романом Абрамовским.

По словам еврокоммисара, на переговорах он предложил Киеву поучаствовать в совместном спонсорстве проекта ЕС по созданию двух заповедных территорий в Антарктиде.

«Мы обсуждали с г-ном Абрамовским возможности для со-спонсорства Украиной европейского предложения о создании двух новых крупномасштабных морских охраняемых территорий в Антарктиде. Я надеюсь, что Украина будет сильным сторонником наших усилий!» — написал Синкевичюс в Twitter.

Еврокомиссар прибыл в Киев 16 сентября для обсуждения вопросов «зеленого перехода» Украины, а также сотрудничества страны с Евросоюзом в области защиты окружающей среды. Эти темы Синкевичюс уже обсудил с представителями неправительственных организаций, а также с министром Абрамовским.

Ранее на Украине заявили, что страна живет в экологический долг и уже исчерпала годовой запас природных ресурсов.