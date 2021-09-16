Москва изучает данные о новом альянсе США, Британии и Австралии

Москва изучает информацию о новом альянсе, сформированном США, Великобританией и Австралией, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«До того как дать позицию, мы должны узнать цели, задачи <...> Информации пока мало», — заявил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что США, Великобритания и Австралия договорились о создании нового партнерства в сфере безопасности. Первой инициативой в рамках нового альянса стало соглашение о поставке Австралии атомных подлодок.

При этом премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что страна выходит из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. По его словам, страна больше не будет продолжать программу обычных подводных лодок класса Attack. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал такое решение ударом в спину.