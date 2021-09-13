Талибы* считают необходимой поддержку политических отношений с Россией

Представитель политофиса движения «Талибан» (организация запрещена в России) Сухейль Шахин заявил, что новый министр иностранных дел Афганистана должен посещать Россию, Китай и Иран для налаживания дипломатических отношений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Шахин считает, что визиты в эти страны необходимы, как и поддержка с ними политических отношений. Но решение об этом будет приниматься «в ходе двустороннего общения» с Россией, Китаем и Ираном.

Представитель талибов утверждает, что изменение состава сотрудников афганских зарубежных дипмиссий будет зависеть «от необходимости и нового руководства МИД» в лице его главы Амира Хана Мутаки.

Ранее Мутаки призвал профессиональных афганских дипломатов вернуться к работе ради блага страны. Он заявил, что рассказал, что новому правительству требуются профессиональные кадры. Им нужны «квалифицированные сотрудники, с высокой степенью лояльности к исламу и нации, которые могут создать здоровую конкуренцию».

По словам временно исполняющего обязанности МИД Афганистана, «люди со всяким талантом должны использовать свою энергию, поскольку сейчас самое время служить своей стране».