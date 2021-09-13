В «Талибане*» опровергли сообщения о гибели Барадара

В радикальном афганском движении «Талибан (организация запрещена в России)» опровергли распространенные в СМИ сообщения о том, что заместитель главы временного правительства Афганистана Абдул Гани Барадар убит или ранен. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель катарского политического офиса движения «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин, передает ТАСС.

«Сообщения о том, что мулла [Абдул] Гани Барадар Ахунд ранен или убит, безосновательны и ложны, я категорически их отрицаю», — сказал он.

Ранее «Талибан» объявил состав временного правительства Афганистана. Руководителем правительства стал один из основателей движения — мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Он руководил боевиками во время войны с правительственной армией Афганистана. Его заместителем назначен полевой командир и лидер политического крыла «Талибана» Абдул Гани Барадар.

Талибы объявили о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний.