Лукашенко анонсировал визит Путина в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал визит президента России Владимира Путина в Белоруссию, передает слова белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

«Мы с президентом России не один раз еще встретимся! Перед Высшим Госсоветом он прилетит (в Минск. — Ред.), 15 октября будет саммит СНГ, мы обсудим конкретику», — сказал он.

Предыдущая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла в Москве 9 сентября. По итогам встречи лидеров в Кремле были согласованы 28 союзных программ двух государств.

Как отметил белорусский лидер, Минск и Москва достигли серьезных договоренностей и таких шагов ранее стороны еще не предпринимали.

Лукашенко также сообщал, что Минск планирует закупку российского вооружения более чем на $1 млрд. Он уточнил, что в частности, с российской стороной ведутся переговоры о поставках в республику зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Ранее Лукашенко рассказал, о чем он говорил на второй части встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле. Он уточнил, что «затянула конкретика» от строительства объектов до вопроса вооружений.