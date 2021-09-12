Лукашенко рассказал, о чем до ночи говорил на встрече с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, о чем он говорил на второй части встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле. Об этом сообщает «БелТА».

«Затянула конкретика — от строительства объектов (в том числе космодром Восточный), заканчивая вопросом вооружений», — сказал глава государства.

По словам политика, он и российский президент обсуждали эти проблемы.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск планирует закупку российского вооружения более чем на $1 млрд. Он уточнил, что в частности, с российской стороной ведутся переговоры о поставках в республику зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

9 сентября в Кремле прошли переговоры российского и белорусского президентов. В ходе встречи стороны обсуждали союзные программы, подготовленные белорусским и российским правительствами, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику. Переговоры продолжались почти 3,5 часа.

По итогам встречи лидеров в Кремле были согласованы 28 союзных программ двух государств.

В дальнейшем пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт оценила переговоры Путина и Лукашенко.