Лавров оценил слова генсека НАТО о крахе правительства Афганистана

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО, обвиняя бывшее правительство в Кабуле в произошедшем в Афганистане, перекладывает с больной головы на здоровую.

«Я слышал заявление, сделанное генеральным секретарем НАТО господином [Йенсом] Столтенбергом, который возложил вину за сложившуюся ситуацию на бывшее правительство и вооруженные силы Афганистана, которые, дескать, оказались неспособными удержать ситуацию под контролем. Как минимум приходит на ум старая русская пословица на счет больной головы и здоровой головы», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Трансляция велась на странице МИД России в Facebook.

Лавров добавил, что Североатлантический альянс должен более объективно и самокритично оценивать ситуацию.

Ранее Столтенберг заявил, что члены движения «Талибан (организация запрещена в России)» захватили власть в Афганистане в результате краха правительства республики. Он добавил, что все члены НАТО осознавали неизбежность падения афганских властей и возвращения к власти талибов.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого в Панджшерской долине на северо-востоке Афганистана были развернуты силы сопротивления.