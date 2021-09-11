Медведев призвал США забыть о разногласиях с Россией ради «уничтожения зла»

Россия и США должны забыть о своих разногласиях и углубить сотрудничество в борьбе с терроризмом. С таким призывом заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выступил в статье, опубликованной в «Газете.Ru».

По его словам, «террористы в любой момент могут совершить не менее кровавые теракты, чем в сентябре 2001 года».

«А значит, необходимо направить усилия всего международного сообщества на борьбу со злом, которое не смогли искоренить США со своими союзниками», — уверен экс-президент.

«Ради блага людей правительства разных стран должны забыть о своих разногласиях. Особую важность представляет углубление сотрудничества России и США в борьбе с терроризмом», — подчеркнул он.

Медведев отметил, что Москва всегда была готова к работе в этом направлении. Однако для ее эффективности Вашингтону «нужно расстаться с иллюзиями о собственной исключительности».

«Ни одна нация, ни один отдельно взятый альянс не способны самостоятельно решить эту проблему. Только вместе, проявляя необходимую солидарность, мы можем уничтожить это зло. Двадцать лет неудавшейся интервенции США в Афганистане — достаточный срок, чтобы задуматься об этом», — резюмировал зампред Совбеза.

Ранее президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайного положения, который был введен в стране после терактов 11 сентября.