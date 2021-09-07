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Порошенко перепутал Путина и Макрона на выступлении в Раде

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Global Look Press

Экс-глава Украины Петр Порошенко перепутал президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона во время выступления на заседании Верховной Рады. Об этом сообщает «Страна.ua».

Свою речь Порошенко посвятил окончанию строительства «Северного потока – 2».

«И потом своими претензиями то к Меркель, то к Путину. Ой, извините...то к Меркель, то к Макрону, то к Байдену…», – поправил себя бывший президент Украины.

Ранее сообщалось, что уложена последняя труба второй нитки российского газопровода «Северный поток — 2». Отмечается, что теперь предстоит осуществить стыковку немецкой и датской секций газопровода, потом перейти к пусконаладке. В NS 2 AG подчеркнули, что намерены ввести «Северный поток — 2» в эксплуатацию до конца текущего года.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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