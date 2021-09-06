На Украине заявили, что Байден пообещал не оставлять страну наедине с Россией

Президент США Джо Байден во время визита украинского коллеги Владимира Зеленского в Вашингтон заявил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и будет поддерживаться. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, эта поддержка «будет расти в случае эскалации со стороны России».

Зеленский нанес рабочий визит в США, где 1 сентября встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. В ходе переговоров украинский лидер заявил, что передал представителям американского лидера список из 450 человек, которые, как он утверждает, находятся в плену в Донбассе, Крыму и России.

Украинский лидер во время своей поездки также посетил Калифорнию, где он встретится с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, основателем Amazon Джеффом Безосом и главой компании Apple Тимом Куком.