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На Украине заявили, что Байден пообещал не оставлять страну наедине с Россией

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Evan Vucci/AP

Президент США Джо Байден во время визита украинского коллеги Владимира Зеленского в Вашингтон заявил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и будет поддерживаться. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, эта поддержка «будет расти в случае эскалации со стороны России».

Зеленский нанес рабочий визит в США, где 1 сентября встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. В ходе переговоров украинский лидер заявил, что передал представителям американского лидера список из 450 человек, которые, как он утверждает, находятся в плену в Донбассе, Крыму и России.

Украинский лидер во время своей поездки также посетил Калифорнию, где он встретится с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, основателем Amazon Джеффом Безосом и главой компании Apple Тимом Куком.

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