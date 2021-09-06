КГБ Южной Осетии задержал американца за незаконное пересечение границы

Власти Южной Осетии привлекли к административной ответственности гражданина США Пола Крамера, который незаконно пересек границу республики. Об этом сообщается на сайте комитета.

Известно, что сотрудники Пограничной службы КГБ Южной Осетии задержали 23-летнего американца в районе населенного пункта Верхний Ерман еще 26 августа. «6 сентября т.г. Джексон Пол Крамер был привлечен к административной ответственности, <...> выдворен и передан грузинской стороне», — рассказали представители спецслужбы.

Отмечается, что Крамер приехал в середину августа в Грузию, чтобы пройти пешеходный маршрут, проложенный вдоль всего Главного Кавказского хребта от границы с Азербайджаном до побережья Абхазии через территорию Южной Осетии. При этом он объяснил, что незаконно пересек границу, так как не смог разобраться, каков международный статус этой республики. При этом в Цхинвале отметили, что за подобное нарушение может грозить и уголовное наказание.

Южная Осетия провозгласила независимость от Тбилиси в 2008 году, после Пятидневной войны. Сейчас республика имеет статус частично признанного государства. Ее считают самостоятельной страной пять государств: Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Тувалу.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что глава исполкома украинского Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен приехать в Грузию на муниципальные выборы, намеченные на 2 октября.