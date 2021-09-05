Захватившие президента Гвинеи мятежники рассказали о его состоянии

Военные мятежники, предпринявшие в воскресенье, 5 сентября, попытку госпереворота в Гвинее, заявили, что захваченному ими президенту Альфу Конде ничего не угрожает и он не пострадал, сообщает Reuters.

По данным агентства, военные заверили в том, что главе государства гарантирована безопасность и предоставлен доступ к врачам. Подробностей о его местонахождении не сообщается.

5 сентября в столице Гвинейской Республики с раннего утра сообщалось об интенсивной стрельбе около президентского дворца. По данным местной прессы, за попыткой путча стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Возглавляет группу мятежников полковник Мамади Думбуя, ранее проходивший службу во французском Иностранном легионе.

Ранее стало известно, что мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде. Власти Гвинеи подтвердили, что мятежники напали на президентскую резиденцию, однако заявили, что охрана главы государства сумела отразить эту атаку. Позднее лидер мятежников полковник Мамади Думбуя опубликовал видеообращение, в котором объявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ страны.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил захват власти в Гвинее и призвал незамедлительно освободить президента страны Конде.