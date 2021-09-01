Афганцам, помогавшим британцам, дадут право постоянно жить в Великобритании

Афганцы, которые помогали британским военными, могут получить право на постоянное проживание в Великобританию, сообщает The Mirror.

Министр обороны Бен Уоллес сказал депутатам парламента, что после ухода западных войск в Афганистане остались до 300 афганцев, которые помогали британским вооруженным силам, а также примерно 700 их иждивенцев.

Уоллес сравнил усилия по выводу уязвимых людей из Афганистана с флотом небольших лодок, которые использовались для спасения союзных войск, оказавшихся в ловушке на пляжах в Дюнкерке во время Второй мировой войны, пишет издание.

Отмечается, что британская сторона уже начала переговоры с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация) о гарантиях безопасного прохода для афганцев и британских граждан, все еще находящихся в стране.

Бывшим афганским работникам и членам их семей предоставят «немедленный бессрочный отпуск» для проживания в Великобритании в соответствии с программой «Операция «Теплый прием»», а не только временный вид на жительство на пять лет, как это было разрешено ранее.

Пока неясно, получат ли бессрочный отпуск в Великобритании афганцы, которым угрожает опасность со стороны талибов, но которые не работали в качестве местного персонала.

Ранее британская сторона выразила готовность нанести удар по Афганистану.