Талибы* не позволят женщинам в Афганистане занимать должности министров

В Афганистане, захваченном боевиками радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России), женщины не смогут занимать должности министров и выше. Об этом «Би-би-си Persian» заявил заместитель главы политического офиса «Талибана» в Дохе Шир Мохаммад Аббас Станикзай.

По словам собеседника издания, несмотря на это условие, женщины в Афганистане по-прежнему будут играть роль в правительстве, которое останется «инклюзивным». При этом он уточнил, что женщины, которые сотрудничали с США, вообще не смогут занимать государственные посты.

В заключении Шир Мохаммад Аббас Станикзай добавил, что состав нового правительства будет объявлен в ближайшие дня. В этот же период должен возобновить работу Кабульский аэропорт.

Боевики «Талибана» захватили власть в Афганистане 15 августа. После этого талибы заявили, что несмотря на их убеждения, женщины смогут принимать участие в управлении государством.

На данный момент уже известны имена трех основных министров нового правительства Афганистана. По информации СМИ, Мулла Абдул Гани Барадар назначен на пост министра иностранных дел, сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд назначен министром обороны, а сын одного из лидеров талибов Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани стал министром внутренних дел.