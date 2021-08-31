Байден рассказал об итогах эвакуации из Афганистана

Президент США Джо Байден назвал вывод американских войск из Афганистана «невероятно успешной миссией». Об этом он сообщил в своем обращении по случаю завершения миссии, передает ТАСС.

«Невероятный успех этой миссии получился благодаря выдающимся способностям, умениям, храбрости и самоотдаче американских военных, дипломатов и сотрудников разведки», — сказал он.

По мнению Байдена, Соединенные Штаты обладают рычагами воздействия, которые заставят талибов (организация запрещена в России) выполнять свои обязательства в отношении эвакуации афганцев.

Президент США признал, что расчет на правительственные силы Афганистана был ошибкой.

«Это предположение, что афганское правительство сможет выстоять время до завершения вывода войск, оказалось ошибочным», — отметил он.

Американский лидер добавил, что США удалось вывезти 90% из тех, кто хотел уехать, а в Афганистане осталось от 100 до 200 американцев, желающих покинуть страну.

Ранее Байден рассказал, почему решил не продлевать эвакуацию из Афганистана.