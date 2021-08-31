В Кремле оценили возможное подписание дорожных карты по интеграции РФ и Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 9 сентября в Москве.

По его словам, по итогам переговоров главы двух стран дадут пресс-конференцию.

При этом представитель Кремля не стал отвечать на вопрос журналистов о том, подпишут ли Путин и Лукашенко во время встречи все дорожные карты по интеграции, по которым были разногласия с 2019 года.

«Единственное, также хочу обратить ваше внимание на то, что уже на протяжении нескольких лет в правительстве двух стран, с участием, кстати, глав государств, предпринимали очень активные усилия по согласованию вот этих программ. Удалось существенно продвинуться. Насколько, как и в чем, давайте дождемся глав государств, не будем забегать вперед», — сказал Песков.

Ранее белорусский посол Владимир Семашко заявил, что Россия и Белоруссия подпишут программу общей интеграции 10 сентября на заседании Союзного правительства двух стран в Минске. Дипломат отметил, что программа требует актуализации в связи с последними международными событиями.

Накануне стало известно, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 9 сентября в Москве. Отмечалось, что во время переговоров лидеры обсудят союзные программы, подготовленные белорусским и российским правительствами, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику.