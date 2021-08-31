В Кремле поделились ожиданиями от встречи Зеленского и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об ожиданиях Кремля от встречи главы Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена.

«Мы не считает себя вправе вмешиваться в отношении США и Украины, однако очень внимательно, конечно, отслеживаем результаты этой поездки с той точки зрения, что США действительно могут использовать свое влияние на господина Зеленского», — сказал Песков.

Он выразил мнение, что Вашингтон, возможно, сможет побудить Киев пойти по пути реализации Минских договоренностей и договоренностей, позже достигнутых в Париже.

31 августа Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи Байденом, которая пройдет 1 сентября.

В числе возможных тем переговоров президент Украины называл «Северный поток — 2», урегулирование в Донбассе, военную помощь США и экономические вопросы, в том числе американские инвестиции.

Представитель американского Белого дома Джен Псаки сообщала, что Байден и Зеленский обсудят такие темы, как текущая ситуация в Крыму и на Донбассе, сотрудничество Вашингтона и Киева в сфере энергетической безопасности, а также реформы, в том числе по борьбе с коррупцией.