В США генералы и адмиралы призвали главу Пентагона уйти в отставку

В США 87 генералов и адмиралов в отставке подписали открытое письмо к министру обороны Ллойду Остину и начальнику Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли, в котором потребовали от них покинуть свои посты.

Это письмо было опубликовано 30 августа на фоне вывода американских войск из Афганистана.

Остина и Милли призвали уйти в отставку по соображениям совести: они не сделали всего для избежания «катастрофических последствий» вывода войск.

«Последствия этой катастрофы огромны и будут сказываться на протяжении десятилетий», — убеждены военные.

Поспешное отступление сил США привело к тому, что в опасных районах, подконтрольных жестокому противнику, осталось неизвестное количество американцев и афганцев, которые поддерживали американское присутствие, отметили в письме.

Эти люди, как утверждается в письме, больше не могут безопасно передвигаться к пунктам эвакуации. Более того, некоторые из них стали заложниками движения «Талибан» (организация запрещена в России), констатировали военные.

Ранее СМИ со ссылкой на секретные документы с совещаний сообщили, что Минобороны США знало о готовящемся теракте у аэропорта Кабула за несколько часов до взрыва.