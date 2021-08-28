Эксперт: размещение военных США на Украине пока невозможно

Украинский политолог Кость Бондаренко заявил, что размещение американского контингента на Украине невозможно, поскольку это противоречит конституции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом Бондаренко прокомментировал заявление экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что в стране должны быть размещены военные США, а Зеленский должен обсудить эту ситуацию с президентом Штатов Джо Байденом.

«Дело в том, что для начала Климкину нелишним было бы почитать конституцию Украины, которая запрещает размещение в стране военных баз других государств», — сказал Бондаренко.

Он добавил, что прошлому правительству Украины под руководством Петра Порошенко еще предстоит ответить перед трибуналом за то, что они вразрез с конституцией согласились на размещение американского контингента на Яворовском полигоне под видом совместных бесконечных учений. В том числе, ответить предстоит и Климкину.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон выведет отношения двух стран на новый уровень.