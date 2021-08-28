На Украине сообщили об ультиматуме Зеленскому со стороны ФРГ, США и России

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула ему ультиматум по Донбассу, который она ранее «согласовала» с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

Мураев считает, что именно от согласия Зеленского на требования ведущих мировых лидеров зависит, состоится ли его визит в Вашингтон.

«Я думаю, что встреча состоится только в одном случае: если Зеленский примет ультиматум, который привезла ему Меркель после встречи с Байденом и после встречи с Путиным», — отметил Мураев.

Ранее Мураев заявил, что Европа в ближайшем будущем может снять санкции с России из-за ошибок.

Политик подчеркнул, что такая вероятность существует из-за того, что правительство Украины отказывается от выполнения Минских соглашений. Например, Зеленский не провел конституционную реформу по децентрализации власти и принятия постоянного закона об особом статусе Донбасса.