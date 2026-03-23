Фигуристы застряли в аэропорту Пулково из-за введенных ограничений

Участники Кубка Первого канала по фигурному катанию, проходившего в Санкт-Петербурге, вынуждены искать альтернативные способы возвращения домой на фоне введенных ранее ограничений в аэропорту Пулково. Об этом сообщил ТАСС ведущий турнира олимпийский чемпион Максим Траньков.

«Все принимают решение исходя из информации, озвученной в аэропорту. Если говорят, что рейс отменен, то смысла находиться в аэропорту нет, люди находят альтернативные способы, — сказал Траньков.

Фигурист отметил, что его собственный рейс пока лишь перенесен, и он ожидает посадки.

22 марта пресс-служба Пулково сообщала, что по данным на 23:00 мск 29 рейсов отменены на вылет, 28 бортов ушли на запасные аэропорты, также на вылет задержаны (более 2 часов) 36 рейсов. В воздушной гавани уточнили, что для обеспечения комфортного пребывания пассажиров в зоне ожидания регистрация осуществляется только на внутренние рейсы, готовящиеся к вылету.

В настоящее время в Пулково действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее самолет подал сигнал бедствия над Ленобластью.