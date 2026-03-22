Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Лукашенко рассказал, что в прошлом увлекался поэзией

Лукашенко признался, что в прошлом писал стихи и даже пытался подражать Есенину
Evgenia Novozhenina/Reuters

На встрече с рязанским губернатором Павлом Малковым белорусский лидер Александр Лукашенко признался, что в прошлом увлекался поэзией и даже пытался подражать Сергею Есенину. Кадры встречи опубликовал телеканал «Беларусь1».

Встреча состоялась 16 марта. На ней Малков преподнес Лукашенко подарочное издание стихов Есенина, подчеркнув, что Рязань ассоциируется с именем поэта, чей 130-летний юбилей отмечался в прошлом году.

«Когда-то я его копировал. Я стихи когда-то писал», — сказал Лукашенко.

Он также отметил высокое качество издания и пообещал, что книга займет достойное место в экспозиции музея во Дворце Независимости.

До этого стало известно, что песня рок-группы «Монгол Шуудан» на стихи Есенина «Москва» стала самым востребованным треком, в основе которого лежит классическая поэзия за период с 9 сентября 2025 года по 9 марта 2026 года.

Ранее Лукашенко признался, что не разбирается в двух вещах.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!