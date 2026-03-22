Лукашенко рассказал, что в прошлом увлекался поэзией

Лукашенко признался, что в прошлом писал стихи и даже пытался подражать Есенину

На встрече с рязанским губернатором Павлом Малковым белорусский лидер Александр Лукашенко признался, что в прошлом увлекался поэзией и даже пытался подражать Сергею Есенину. Кадры встречи опубликовал телеканал «Беларусь1».

Встреча состоялась 16 марта. На ней Малков преподнес Лукашенко подарочное издание стихов Есенина, подчеркнув, что Рязань ассоциируется с именем поэта, чей 130-летний юбилей отмечался в прошлом году.

«Когда-то я его копировал. Я стихи когда-то писал», — сказал Лукашенко.

Он также отметил высокое качество издания и пообещал, что книга займет достойное место в экспозиции музея во Дворце Независимости.

