Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Бывший глава ЕК Юнкер выступил за нормализацию отношений с Россией

Экс-глава Еврокомиссии Юнкер призвал к нормализации отношений с Россией
Zheng Huansong/Global Look Press

Бывший глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер сделал неожиданное заявление, выступив за налаживание связей с Россией. Своим мнением он поделился в интервью Handelsblatt.

«Я всегда считал, что изменить географию Европы нам не под силу. Россия — наш сосед, как и Турция, кстати. И в долгосрочной перспективе нам необходима нормализация отношений», — сказал Юнкер.

Бывший руководитель ЕК, занимавший этот пост с 2014 по 2019 годы, выразил мнение, что в текущей ситуации сближение между Россией и Европой представляется маловероятным. Он подчеркнул, что в Европейском союзе наблюдается недостаток знаний о «глубинной России» и ее «гордом народе». При этом для тех, кто должен был бы налаживать сотрудничество с РФ, страна представляется как «черная дыра».

Накануне президент Сербии Александар Вучич заявил об изменениях в отношении Европы к переговорам с Россией. По его словам, на протяжении долгого времени в Европе считали, что никто не намерен разговаривать с Россией. Сейчас подобное отношение медленно изменяется, сказал политик.

Ранее в Европе высказались о возможности войны ЕС с Россией.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!