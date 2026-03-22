Бывший глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер сделал неожиданное заявление, выступив за налаживание связей с Россией. Своим мнением он поделился в интервью Handelsblatt.

«Я всегда считал, что изменить географию Европы нам не под силу. Россия — наш сосед, как и Турция, кстати. И в долгосрочной перспективе нам необходима нормализация отношений», — сказал Юнкер.

Бывший руководитель ЕК, занимавший этот пост с 2014 по 2019 годы, выразил мнение, что в текущей ситуации сближение между Россией и Европой представляется маловероятным. Он подчеркнул, что в Европейском союзе наблюдается недостаток знаний о «глубинной России» и ее «гордом народе». При этом для тех, кто должен был бы налаживать сотрудничество с РФ, страна представляется как «черная дыра».

Накануне президент Сербии Александар Вучич заявил об изменениях в отношении Европы к переговорам с Россией. По его словам, на протяжении долгого времени в Европе считали, что никто не намерен разговаривать с Россией. Сейчас подобное отношение медленно изменяется, сказал политик.

