«Хезболла» нанесла удар по израильской базе в Мероне

«Хезболла» атаковала ракетами военно-воздушную базу Израиля на горе Мерон
Военизированные отряды шиитского движения «Хезболла» подвергли обстрелу израильскую военно-воздушную базу на горе Мерон. Об этом сообщает панарабский телеканал Аl Mayadeen.

В коммюнике «Хезболлы» говорится, что при атаке базы, где расположен центр управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы, применялись высокоточные ракеты, которые «поразили неприятельский объект».

Шиитская милиция также обстреляла из минометов израильские казармы в Авивиме, Бираните, Биркет-Рише и Маалот-Таршихе, где размещаются подразделения, которые участвуют в боевых действиях в Ливане. Кроме того, ударам подверглись приграничные поселения Кирьят-Шмона, Метула, Мисгав-Ам, Зарит и Ханита.

22 марта стало известно, что израильские войска ударили по мосту, который связывает крупнейший город на юге Ливана Тир с основной частью республики.

Незадолго до этого министр обороны Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила приказ разрушить мосты через реку Литани на юге Ливана в рамках противодействия боевым отрядам шиитской организации «Хезболла».

Ранее министр обороны Израиля пригрозил Ливану потерей территорий.

 
Кинопремьеры апреля-2026: Зендея выходит замуж за Паттинсона, а Серебряков и Деревянко ищут кровожадного зайца
